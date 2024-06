En direct

19:42 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude au Sappey-en-Chartreuse pour ces élections législatives ? Une autre incertitude de ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 23,78% au Sappey-en-Chartreuse. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la LFI Manon Aubry (9,79%), l'EELV Marie Toussaint (23,78%) ou encore ceux de Léon Deffontaine (0,56%) le 9 juin. Soit un total tournant autour des 55% sur place. A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, au Sappey-en-Chartreuse, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 45,85% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Les performances du Rassemblement national au Sappey-en-Chartreuse avant les législatives Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des tendances se distinguent… Si on se penche sur la progression du RN lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN a toutes les chances de s'élever à environ 10% au Sappey-en-Chartreuse. Un chiffre qui semble coller avec les électeurs également grattés par le parti dans la ville sur la même période (5,64% pour Jordan Bardella en 2019 et 9,23% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - Le Sappey-en-Chartreuse fait exception lors des européennes du 9 juin Les résultats de ce 30 juin seront certainement plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Grand favori des sondages, Jordan Bardella s'est trouvé loin de sa performance nationale en effet aux européennes 2024 dans la commune. Le chef de file du RN a achevé l'élection loin derrière, avec 9,23%, en retrait par rapport à Marie Toussaint avec 23,78% et Raphaël Glucksmann avec 23,78%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen au Sappey-en-Chartreuse lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 30,89% et Emmanuel Macron avec 29,93% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du chef de l'Etat au Sappey-en-Chartreuse. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 9,25%. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 84,08% contre 15,92% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir au Sappey-en-Chartreuse Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indice clé au moment de l'élection du jour. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville du Sappey-en-Chartreuse, récoltant 5,91% des votes sur place, contre 45,85% pour Salomé Robin (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés LFI-PS-PC-EELV avec 47,14% contre 52,86% pour les vainqueurs. Salomé Robin remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales au Sappey-en-Chartreuse : ce qu'il faut savoir Dans les rues du Sappey-en-Chartreuse, les élections sont en cours. Avec ses 42,74% de cadres supérieurs pour 1 137 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 139 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (73,59%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,98% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 51,52% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2077,16 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui au Sappey-en-Chartreuse affirme l'attachement des habitants aux idées de la France.

09:32 - Le Sappey-en-Chartreuse : quel était le pourcentage d'abstention aux législatives ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des dernières élections. A l'occasion des dernières élections européennes, 29,16% des inscrits sur les listes électorales du Sappey-en-Chartreuse (Isère) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 33,37% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 34,5% au premier tour et seulement 35,32% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.