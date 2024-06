En direct

19:53 - Quels peuvent être les reports du score Nupes au Tampon ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Front populaire aux législatives 2024 ? A l'issue des européennes, la liste Glucksmann a atteint 6,18% au Tampon. Mais ce sont 26% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (15,56%), de l'EELV Marie Toussaint (4,26%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,46%). La Nupes était absente par ailleurs aux dernières législatives au Tampon. On trouvait un ticket Divers droite en pôle position au premier tour, avec 43,85% des voix. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est Nathalie Bassire (Divers droite ) qui l'emportait.

18:42 - Le Tampon fait partie des rares zones où le Rassemblement national na pas avancé ces dernières années Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que les résultats nationaux ont montré près de 8 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Le Tampon semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le Jordan Bardella de 2019 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:31 - 38,79% pour Jordan Bardella au Tampon au début du mois Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont le verdict est aussi à étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. 38,79% des voix ont en effet cheminé vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen au Tampon, devant Manon Aubry à 15,56% et Valérie Hayer à 7,81%. Le mouvement eurosceptique rassemblait ainsi 6908 habitants du Tampon passés par les bureaux de vote.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon au Tampon lors de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est sans doute la clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 au Tampon avec 30,41% contre 36,15% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,97% et 3,82% des voix. Mais elle parviendra à inverser la tendance au second avec 67,43% contre 32,57% pour Macron.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 au Tampon ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Au premier tour des élections législatives 2022, Le Tampon, couverte par la 3ème circonscription de La Réunion, verra le binôme Divers droite l'emporter avec 43,85%, alors que le RN sera derrière à 14,12%. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Tendances démographiques et électorales au Tampon : ce qu'il faut retenir A mi-chemin des élections législatives, Le Tampon fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 81 943 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 4 971 entreprises, Le Tampon offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (70,4%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 710 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1960,65 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 34,2%, révélant une situation économique mitigée. Au Tampon, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - C'est l'heure de voter au Tampon : les législatives débutent Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Lors des européennes du mois de juin 2024, parmi les 66 159 personnes en âge de voter au Tampon, 29,65% étaient allées voter. La participation était de 36,55% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 36,08% au premier tour et seulement 40,49% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 au Tampon ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.