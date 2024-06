Résultat des législatives aux Alluets-le-Roi : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce 30 juin au soir seront sans doute bien plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, aux Alluets-le-Roi, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a battu les autres listes, avec 27,33% des voix contre Valérie Hayer à 23,04% et Raphaël Glucksmann à 12,11%. Dans le détail, 185 habitants ont alors été séduits par le RN dans la cité.

Il faut retenir que le RN avait réalisé au premier tour un meilleur pointage aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La présidente du mouvement avait accumulé 16,2% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 42,93%, suivi donc de Marine Le Pen avec 16,2% et Éric Zemmour avec 10,76%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 30,14% contre 69,86%).

11:02 - Comment la composition démographique des Alluets-le-Roi façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville des Alluets-le-Roi, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 165 hab par km² et 43,97% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 7,44% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 36,18%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (6,99%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,13%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (48,92%), suggèrent un niveau élevé d'instruction aux Alluets-le-Roi, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.