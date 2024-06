Résultat des législatives aux Loges : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un avantage du RN aux Loges il y a trois semaines Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il est bon d'analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Le 9 juin en effet, aux Loges, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 43,69% des votes contre Raphaël Glucksmann à 11,86% et Valérie Hayer à 11,3%. Ce qui correspond à 232 votes dans la cité.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon aux Loges lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans le résultat de la présidentielle. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée aux Loges lors de la présidentielle avec pas moins de 31,59% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,49% et 17,72% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 5,63% des voix pour sa part. Nouveau coup d'éclat au deuxième tour pour la patronne du RN contre Macron avec une Marine Le Pen à 55,28% contre 44,72%.

12:32 - Quel verdict aux Loges pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Le résultat obtenu par Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour cette élection législative au niveau local, comme au niveau national. Le RN se hissait en première position aux Loges lors des législatives de 2022. On retrouvait en effet Nicolas Goury en tête au premier tour, avec 28,72% dans la ville, qui votait pour la 9ème circonscription de la Seine-Maritime. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 53,69%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,31%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi aux Loges Dans les rues des Loges, le scrutin est en cours. Avec ses 1 119 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 56 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 327 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 19,18% des résidents sont des enfants, et 26,03% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,41% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 48,93% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 468,21 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui aux Loges contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Les Loges : étude du pourcentage d'abstention aux élections législatives Le niveau d'abstention constituera indéniablement un critère fort du scrutin législatif aux Loges. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,38% au premier tour. Au deuxième tour, 50,11% des votants se sont déplacés. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 931 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,81% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 78,52% au second tour, c'est-à-dire 731 personnes.