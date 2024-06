Résultat des législatives aux Pennes-Mirabeau : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se porter les 17,91% de la Nupes aux Pennes-Mirabeau ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 17,91% des suffrages dans la localité. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 7,97% aux Pennes-Mirabeau. Mais on peut en revanche évaluer un score de 18% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (6,03%), de Marie Toussaint (3,2%) ou encore de Léon Deffontaine (2,95%).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 12 points aux Pennes-Mirabeau Que retenir de cette avalanche de scores ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 12 points aux Pennes-Mirabeau entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 50% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme performance du RN aux Pennes-Mirabeau le 9 juin dernier Le résultat des élections il y a quelques semaines est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble donc aussi avisé au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, aux Pennes-Mirabeau, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 52,27% des voix face à Valérie Hayer à 9,31% et Raphaël Glucksmann à 7,97%. Ce sont ainsi 5049 électeurs qui l'ont choisie dans la commune.

14:32 - Aux Pennes-Mirabeau, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires La présidentielle est sans doute la clé pour jauger une tendance politique locale. Elément saillant : le RN avait récolté au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La présidente du mouvement avait rassemblé 38,38% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 19,21% et 14,62%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 61,42% contre 38,58%).

12:32 - Un RN déjà favori ce soir Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indicateur clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN parvenait en première position aux Pennes-Mirabeau en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Hervé Fabre-Aubrespy devant ses concurrents au premier tour, avec 42,28% dans la commune, qui faisait partie de la 11ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 64,59%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,41%.

11:02 - Dynamique électorale aux Pennes-Mirabeau : une analyse socio-démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Les Pennes-Mirabeau se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 22 161 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 154 entreprises, Les Pennes-Mirabeau est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (86,82%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les Pennes-Mirabeau forme une communauté diversifiée, avec ses 360 résidents étrangers, soit 1,64% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 8,37%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2636,74 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui aux Pennes-Mirabeau s'inscrit dans l'histoire du pays.

09:32 - Participation aux élections législatives aux Pennes-Mirabeau : les chiffres clés Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Au moment des précédentes élections européennes, 18 000 personnes aptes à voter aux Pennes-Mirabeau s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 54,69%), à comparer avec une participation de 50,29% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 44,83% au premier tour et seulement 44,42% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année aux Pennes-Mirabeau ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.