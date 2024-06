Résultat des législatives à Saint-Sauveur-d'Émalleville : l'élection 2024 en direct

08:59 - Quels sont les horaires du bureau de vote de Saint-Sauveur-d'Émalleville ?

Pour voter, les citoyens de la commune sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Sauveur-d'Émalleville. Suite à l'annonce suprise du président de la République de renouveler l'Assemblée nationale, c'est désormais le résultat des législatives à Saint-Sauveur-d'Émalleville organisées ce dimanche qui représente la prochaine échéance électorale pour la population. Le dernier scrutin législatif dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime remonte à 2022, quelques semaines après la réélection d'Emmanuel Macron. Cette élection est l'occasion idéale pour les candidats du Rassemblement national de faire briller leur parti auprès des votants de la ville. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.