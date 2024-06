Résultat des législatives à Thorigné-sur-Dué : l'élection 2024 en direct

08:58 - Premier tour des législatives à Thorigné-sur-Dué : horaires du bureau de vote

Ce 30 juin 2024, cela fait seulement trois semaines que les 1 226 électeurs de Thorigné-sur-Dué ont voté lors des européennes qui ont abouti à la dissolution de l'Assemblée nationale. Lors des précédentes élections législatives, il y a deux ans, la Nupes s'est vu attribuer 131 sièges dans l'Hémicycle, tandis que Ensemble en grapillait 245, et que la Nupes en récoltait 131.. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, Communistes...), du bloc présidentiel, de l'extrême-droite parviendra à capter le plus de voix à Thorigné-sur-Dué (72160) ? Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Thorigné-sur-Dué. Les résultats à Thorigné-sur-Dué seront en ligne ici même à partir de 20 heures.