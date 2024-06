Résultat des législatives à Torcé-en-Vallée : l'élection 2024 en direct

08:58 - Tout savoir sur les législatives à Torcé-en-Vallée

Pour voter, les votants de la commune peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Torcé-en-Vallée. En ce dimanche, cela fait seulement trois semaines que les électeurs de Torcé-en-Vallée ont voté lors des élections européennes marquées par la victoire du Rassemblement national. En 2022, lors des précédentes législatives, la coalition de gauche s'est vu attribuer 131 sièges à l'Assemblée, tandis que Ensemble en grapillait 245, et que la Nupes en récoltait 131.. Cette élection est le moment idéal pour les candidats de l'union des gauches (LFI, PS, Ecologistes, PC, etc.) de faire briller leurs idées auprès des habitants de la commune. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.