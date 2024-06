Résultat des législatives à Aveize : l'élection 2024 en direct

08:57 - Législatives à Aveize : les horaires du bureau de vote

Pour voter, les votants de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Aveize. Suite au triomphe du RN aux européennes, le chef de l'État a annoncé des législatives anticipées à Aveize et dans toute la France. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Ce scrutin est le moment idéal pour les candidats de la coalition dans la majorité de faire briller leurs idées auprès des habitants de la commune. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.