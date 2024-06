Résultat des législatives à Avremesnil : l'élection 2024 en direct

08:58 - Quels sont les horaires du bureau de vote d'Avremesnil ?

Le premier tour des législatives se tient ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but de désigner les 577 parlementaires de l'Assemblée nationale. Les précédentes législatives ont eu lieu en juin 2022. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où Emmanuel Macron a remporté la victoire face à Marine Le Pen. Ce scrutin est une nouvelle opportunité pour les candidats de l'union des gauches (LFI, PS, Ecologistes, PC, etc.) de faire briller leurs idées auprès des votants de la commune. Pour voter, les habitants de la ville pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Avremesnil. Vous pourrez consulter les résultats à Avremesnil sur cette page dès 20 heures.