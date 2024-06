Résultat des législatives à Chépy : l'élection 2024 en direct

08:59 - Elections à Chépy : les horaires du bureau de vote

Des législatives anticipées se tiennent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but d'élire les 577 parlementaires de l'Assemblée législative. Pour mémoire, les précédentes législatives suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu pour un deuxième mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'union des gauches (LFI, PS, Écologistes, PC...), de la coalition de la majorité, de l'extrême-droite parviendra à mobiliser le plus grand nombre de voix à Chépy (80210) ? Il est important de noter que l'unique bureau de vote de la ville de Chépy ferme à 18 heures pour le dépouillement. La publication des résultats à Chépy s'effectuera ici dès 20h.