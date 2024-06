Résultat des législatives à Clères : l'élection 2024 en direct

08:58 - Restez informé sur les législatives à Clères

Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la commune peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Clères. Le premier tour des élections législatives 2024 se tient ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de désigner les 577 députés de l'Assemblée nationale. Il y a deux ans, les précédentes législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où Emmanuel Macron a remporté la victoire face à Marine Le Pen. Parmi les nombreux candidats attendus, quelle coalition politique réussira à se distinguer lors de ces élections législatives à Clères ? Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.