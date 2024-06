Résultat des législatives à Eschentzwiller : l'élection 2024 en direct

08:57 - Ouverture et fermeture du bureau de vote d'Eschentzwiller

Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la localité seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Eschentzwiller. A l'occasion des législatives, les 577 députés de l'Assemblée législative vont être désignés au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Plus précisément, ce 30 juin, les électeurs d'Eschentzwiller doivent se prononcer sur les différents candidats qui se présentent dans leur circonscription législative. Il y a deux ans, l'élection avait abouti à un parlement divisé, sans majorité absolue. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc présidentiel, de l'extrême-droite, de l'union des gauches parviendra à obtenir le plus de suffrages à Eschentzwiller (68440) ? N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.