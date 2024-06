Résultat des législatives à Guernes : l'élection 2024 en direct

08:59 - Journée électorale à Guernes : les horaires du bureau de vote

Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Guernes. Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, des élections législatives anticipées ont lieu les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Ce scrutin est une nouvelle opportunité pour les candidats du RN de promouvoir leurs idées auprès des électeurs de la commune. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.