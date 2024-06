Résultat des législatives à Hallencourt : l'élection 2024 en direct

08:59 - Ouverture et fermeture du bureau de vote d'Hallencourt

Les horaires d’ouverture du bureau de vote d'Hallencourt sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Ce dimanche 30 juin 2024, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives, cruciales pour établir la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. Les législatives précédentes ont eu lieu en juin 2022. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un second mandat. Ce scrutin est le moment idéal pour les candidats de l'union des gauches (LFI, PS, Ecologistes, PC, etc.) de se distinguer auprès des votants de la ville. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.