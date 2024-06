Résultat des législatives à Léojac : l'élection 2024 en direct

09:00 - Bureau de vote de Léojac : les horaires d'ouverture

Les résultats des élections législatives à Léojac sont diffusés les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024, trois semaines après la victoire significative du RN aux européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. La dernière dissolution remontant à 1997, au cours de la première présidence de Jacques Chirac, à quoi faut-il s'attendre cette année ? Parmi les liste en présence dans la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne, qui arrivera à mobiliser le plus grand nombre de voix à Léojac ? Retenez également que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Léojac sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Pour être informé des résultats des élections législatives à Léojac dès leur sortie, cliquez sur 'Activer les alertes résultats' situé en haut de page.