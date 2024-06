Résultat des législatives à Longpré-les-Corps-Saints : l'élection 2024 en direct

08:59 - Premier tour des législatives à Longpré-les-Corps-Saints : horaires du bureau de vote

Ce dimanche 30 juin 2024, les votants de Longpré-les-Corps-Saints sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives, cruciales pour établir la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. Pour mémoire, les élections législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc de l'extrême-droite, de la coalition de la majorité, de l'union des gauches (LFI, PS, Écologistes, PC...) réussira à séduire les électeurs de la ville ? Pour voter, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Longpré-les-Corps-Saints. La parution des résultats du premier tour à Longpré-les-Corps-Saints commencera ici même à partir de 20h.