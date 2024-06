Résultat des législatives à Montrottier : l'élection 2024 en direct

08:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Montrottier (69770) ?

Pour voter, les citoyens de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Montrottier. Ce dimanche, cela fait seulement trois semaines que les électeurs de Montrottier ont participé aux élections européennes qui ont vu la victoire du RN. En 2022, lors des précédentes élections législatives, 89 sièges avaient été accordés au Rassemblement national à l'Assemblée, et 245 pour Ensemble. Parmi les liste en présence dans la 10ème circonscription du Rhône, qui parviendra à mobiliser le plus grand nombre de voix à Montrottier (69770) ? Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.