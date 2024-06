Résultat des législatives à Pendé : l'élection 2024 en direct

08:59 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Pendé ?

Le premier tour des élections législatives est organisé ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de désigner les 577 parlementaires de l'Assemblée nationale. Pour mémoire, les précédentes législatives suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les liste en présence dans la 3ème circonscription de la Somme, qui arrivera à mobiliser le plus grand nombre de voix à Pendé ? Retenez également que les 3 bureaux de vote de la ville de Pendé (de Salle Communale à Ecole Tilloy) fermeront à 18 heures. Pour visualiser les résultats à Pendé, rendez vous ici à partir de 20h.