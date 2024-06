Résultat des législatives à Pont-Remy : l'élection 2024 en direct

08:59 - Jusqu'à quelle heure voter à Pont-Remy ?

En réponse à la large victoire du RN aux européennes, le président de la République a annoncé des législatives anticipées à Pont-Remy et dans tout l'Hexagone. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Parmi les forces en présence dans la 1ère circonscription de la Somme, qui réussira à convaincre le plus grand nombre de votants de la ville ? Retenez également que l'unique bureau de vote de la ville de Pont-Remy fermera à 18 heures. Les résultats du premier tour à Pont-Remy seront visibles ici même dès 20 heures.