Résultat des législatives à Rennes - Election 2022 (35000) [EN DIRECT]

12/06/22 01:46

Les inscrits sur les listes électorales de Rennes ( Ille-et-Vilaine ) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils seront invités à participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune élira-t-elle un représentant de la coalition de partis politiques de gauche aux législatives ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 36,31% des votes au premier tour à Rennes. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avait devancé Emmanuel Macron et Yannick Jadot, qui avaient respectivement obtenu 29,47% et 9,96% des votes. Les résultats nationaux avaient toutefois poussé les votants de Rennes à jeter leur dévolu sur un autre candidat pour le deuxième tour. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 84,15% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 15,85% des suffrages.