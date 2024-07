Résultat des législatives 2024 à Saint-Grégoire : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Grégoire, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est incontestablement l'étendue de la participation. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 20,7%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,99% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 17,25% au second tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 39,42% au premier tour et 37,59% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Saint-Grégoire ? La volonté d'être enfin entendu est en mesure de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Grégoire (35760).

17:29 - Saint-Grégoire : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel impact aura la population de Saint-Grégoire sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 541 hab/km² et 45,11% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 7,94% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 37,44%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (9,9%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,16%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,99% à Saint-Grégoire, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.