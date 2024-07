Résultat des législatives 2024 à Cesson-Sévigné : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Comment la composition démographique de Cesson-Sévigné façonne les résultats électoraux ?

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Cesson-Sévigné regorge de diversité et d'activités. Avec ses 37,48% de cadres pour 17 716 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 2 240 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (81,37%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 804 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 6,49%, favorise son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 9,44%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3074,29 euros par mois. À Cesson-Sévigné, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.