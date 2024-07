Résultat des législatives 2024 à Chantepie : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Les défis socio-économiques de Chantepie et leurs implications électorales

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Chantepie contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Le taux de chômage à 9,59% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de directives sur le travail. Avec 49,27% de population active et une densité de population de 871 hab par km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Un salaire moyen mensuel net de 2487,41 euros/mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 4 132 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,08%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,5%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,41%), témoigne d'une population instruite à Chantepie, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.