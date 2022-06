Résultat des législatives à Abbeville - Election 2022 (80100) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Abbeville

Le résultat des élections législatives 2022 à Abbeville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Somme

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Somme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Abbeville François Ruffin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,09% 36,88% Nathalie Ribeiro-Billet (Ballotage) Rassemblement National 22,58% 22,08% Pascal Rifflart Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,31% 22,37% Mathilde Roy Les Républicains 7,01% 9,04% Pascal Fradcourt Divers centre 3,25% 2,39% Pascal Scribe Reconquête ! 2,72% 2,75% Thierry Vandeplassche Ecologistes 2,01% 2,17% Jean-Patrick Baudry Divers extrême gauche 1,15% 1,38% Noé Boxoën Droite souverainiste 0,88% 0,95% Participation au scrutin Circonscription Abbeville Taux de participation 45,92% 41,97% Taux d'abstention 54,08% 58,03% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 1,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 1,07% Nombre de votants 38 588 7 444

Le résultat de l'élection législative à Abbeville a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de la 1ère circonscription de la Somme, les 17735 citoyens d'Abbeville ont désigné le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote d'Abbeville. Les électeurs de 80 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription législative. François Ruffin a rassemblé 37% des voix dans la ville. Pascal Rifflart (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Nathalie Ribeiro-Billet (Rassemblement National) captent dans l'ordre 22% et 22% des voix. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à fréquenter les urnes dans la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Somme s'établit à 42%, ce qui représente 7 444 votants.

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Abbeville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:46 - Sur qui vont se porter les supporters de gauche à Abbeville ? Dans les 17 bureaux de vote d'Abbeville, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait obtenu 18,65% des suffrages en avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,39% et 1,14% au premier tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 22,18% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Abbeville. 16:30 - À Abbeville, des sondages aussi valables ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le RN est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines rejailliront sans doute à Abbeville. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 29,59% des voix à Abbeville, à l'issue de la dernière élection contre 27,85% en France. Marine Le Pen cumulait 31,88% des suffrages contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,65% (contre 21,95%). 14:30 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Abbeville Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Abbeville, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les tarifs du gaz et de l'essence sont notamment capables de détourner les électeurs d'Abbeville des urnes. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 66,6% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 64,9% au premier tour, ce qui représentait 11 491 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Abbeville à l'occasion des élections législatives ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, sur les 18 013 inscrits sur les listes électorales à Abbeville, 56,19% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 54,44% pour le second round. 09:30 - Les électeurs d'Abbeville ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Bienvenue dans ce live où nous suivrons les moments clés de ce premier tour des législatives à Abbeville, jusqu'à la mise en ligne des résultats. On compte 9 candidats dans la seule circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de premier tour dans les 17 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Abbeville : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs votant à Abbeville (80) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Pour quel prétendant voteront-ils ? Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 31,88% des voix au premier tour à Abbeville, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 29,59% et 18,65% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Abbeville grâce à 51,23% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 48,77% des voix. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier.