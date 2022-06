Résultat de la législative à Ailly-sur-Somme : en direct

12/06/22 19:20

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ailly-sur-Somme sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:20 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Ailly-sur-Somme ? Les électeurs d'Ailly-sur-Somme avaient donné 16,16% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape première de la dernière présidentielle. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,57% et 1,45% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 20,18% à Ailly-sur-Somme pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Ailly-sur-Somme, des sondages tout aussi justes qu'en France ? Avec 38,42% des suffrages, au premier tour à Ailly-sur-Somme, Marine Le Pen avait glané la première position lors du dernier scrutin présidentiel. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 27,52%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 16,16% et Éric Zemmour à 4,42%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront peut-être infléchir ce paysage lors des législatives dans la commune, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Pour rappel la majorité a vu son score reculer à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Ailly-sur-Somme ? L'un des critères importants de ce scrutin législatif sera incontestablement le niveau de participation à Ailly-sur-Somme. La situation géopolitique actuelle et son impact en matière énergétique et économique pourraient entre autres éloigner les citoyens d'Ailly-sur-Somme des bureaux de vote. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 465 personnes en âge de voter dans la commune, 75,97% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 73,96% au premier tour, ce qui représentait 1 823 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - À Ailly-sur-Somme quel était le taux de l'abstention à Ailly-sur-Somme en 2017 ? L'analyse des résultats des élections précédentes est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 56,85% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Ailly-sur-Somme. L'abstention était de 51,77% au dernier round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures à Ailly-sur-Somme Les clés de ces législatives 2022 à Ailly-sur-Somme sont limpides : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 9 candidats. Un chiffre comparable à celui du reste du pays. Autre point clé: les votants auront jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour minimiser la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Ailly-sur-Somme

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ailly-sur-Somme comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Somme

Tête de liste Liste Mathilde Roy Les Républicains Pascal Rifflart Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pascal Fradcourt Divers centre Noé Boxoën Droite souverainiste Pascal Scribe Reconquête ! Nathalie Ribeiro-Billet Rassemblement National Jean-Patrick Baudry Divers extrême gauche Thierry Vandeplassche Ecologistes François Ruffin Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Ailly-sur-Somme : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 38.42% des votes au premier tour à Ailly-sur-Somme, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 27.52% et 16.16% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Ailly-sur-Somme grâce à 55.06% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44.94% des suffrages. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les 3 011 citoyens d'Ailly-sur-Somme (80) seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.