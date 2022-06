19:32 - Quel candidat vont choisir les électeurs de gauche à Airaines ?

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 14,25% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Airaines le 10 avril dernier. Les transferts des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,39% et 0,78% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 16,42% à Airaines pour ces élections légilsatives.