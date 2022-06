Résultat de la législative à Aiton : 2e tour en direct

19/06/22 18:46

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Aiton sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Aiton. En direct 18:46 - La Nupes s'était placée troisième à Aiton il y a 7 jours Le nombre de votants de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon reste une des énigmes de ces législatives 2022 en France. Le candidat de gauche avait obtenu 20,83% des suffrages à Aiton lors du premier tour. Mais ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,01%, 3,79%, 0,84% et 2,53% en avril. Ce sont donc 23,17% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Aiton. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Les Républicains à Aiton ? Pour le premier round des élections législatives, le 12 juin dernier, les habitants d'Aiton ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 34,43% des voix. La candidature Les Républicains reçoit 25,44% des suffrages. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 20,83% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Aiton ? Les habitants des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour le second tour des élections législatives ? Cinq ans auparavant, lors des législatives, le taux d'abstention avait atteint 68,74% des votants d'Aiton au premier tour, contre une abstention de 56,56% pour le dernier round. La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. Pour rappel, au niveau du pays en 2017, l'abstention aux législatives représentait 57,36% au second tour et 44,6% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin. 10:30 - Les votants d'Aiton ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer Les caractéristiques de cette seconde étape des législatives 2022 à Aiton sont limpides : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent deux candidats finalistes. Les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour limiter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Aiton - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Aiton aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Savoie

Tête de liste Liste Emilie Bonnivard Les Républicains Nathalie Krawezynski Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Aiton - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Aiton

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Aiton Emilie Bonnivard (Ballotage) Les Républicains 33,10% 25,44% Nathalie Krawezynski (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,76% 20,83% Marie Dauchy Rassemblement National 19,57% 34,43% Xavier Trosset Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,78% 13,82% Patricia Nowak Ecologistes 2,66% 1,97% Mikaël Florio Reconquête ! 2,13% 1,54% Vincent Thomazo Droite souverainiste 1,61% 0,88% Ghislaine Socquet-Juglard Ecologistes 1,48% 0,22% Pascale Trouvé Divers extrême gauche 0,90% 0,88% Participation au scrutin Circonscription Aiton Taux de participation 52,66% 50,11% Taux d'abstention 47,34% 49,89% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03% 0,44% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,00% Nombre de votants 39 204 458

Le résultat de la législative 2022 à Aiton a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Aiton, les 914 électeurs votant dans la 3ème circonscription de la Savoie ont jeté leur dévolu sur la candidature Rassemblement National. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Savoie peut toujours basculer si les électeurs des 94 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux d'Aiton. A l'échelle de la ville, Marie Dauchy a recueilli 34% des votes. Elle devance Emilie Bonnivard (Les Républicains) et Nathalie Krawezynski (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 25% et 21% des suffrages. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative atteint 50%.

Législatives 2022 à Aiton : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 37% des votes au premier tour à Aiton. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 17% et 16% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens d'Aiton avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 63% des voix, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 37% des suffrages. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Aiton à la mi-juin ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022.