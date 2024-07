Résultat des législatives 2024 à Saint-Jeoire-Prieuré (73190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Jeoire-Prieuré, quel candidat vont plebisciter les électeurs de gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,78% des voix à Saint-Jeoire-Prieuré. Une hausse en comparaison des 18,12% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La forte évolution de l'extrême droite à Saint-Jeoire-Prieuré en 2 ans L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà gagné 18 points sur place entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Saint-Jeoire-Prieuré ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Saint-Jeoire-Prieuré, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Regarder le dernier scrutin législatif peut aussi sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. A l'époque à Saint-Jeoire-Prieuré, lors des élections des députés, le score était de 26,26% pour Xavier Trosset (La République en Marche), Saint-Jeoire-Prieuré votant déjà pour la 3ème circonscription de la Savoie. Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Emilie Bonnivard (Les Républicains) au sommet localement, avec 69,05%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 30,95%.

20:05 - Quel équilibre dans les urnes au 2e tour des législatives à Saint-Jeoire-Prieuré ? A en croire les enquêtes des sondeurs dévoilées dans les dernières heures de la campagne, le Rassemblement national pourrait rafler pas loin de 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient garder jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Avec 40,55% des voix, Emilie Bonnivard (Les Républicains) a pris la pôle position à Saint-Jeoire-Prieuré, le 30 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives. Marie Dauchy (Rassemblement National) et Daniel Ibanez (Union de la gauche) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 38,39% et 19,78% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Emilie Bonnivard glanant cette fois 40,86%, devant Marie Dauchy avec 35,98% et Daniel Ibanez avec 21,81%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Saint-Jeoire-Prieuré : un record par rapport au scrutin européen ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut également observer les résultats des précédents scrutins électoraux. Le pourcentage de participation au 1er round des élections législatives 2024 à Saint-Jeoire-Prieuré a été de 77,4%, dépassant celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 63,12% des électeurs de Saint-Jeoire-Prieuré (73) avaient effectivement participé au vote. Le taux de participation était de 54,95% en 2019. Pour information, à l'échelle du pays, la participation aux élections européennes 2024 représentait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Saint-Jeoire-Prieuré, les chiffres de la participation à l'occasion du second tour seront un élément clé Ce dimanche, lors du second tour des législatives à Saint-Jeoire-Prieuré, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation à Saint-Jeoire-Prieuré pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 77,4%, dimanche dernier. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 295 personnes en âge de voter dans la commune, 81,14% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 85,1% au premier tour, c'est-à-dire 1 102 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,23% au premier tour et 51,95% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-Jeoire-Prieuré aujourd'hui ? L'inflation dans le pays est de nature à faire augmenter la participation à Saint-Jeoire-Prieuré (73190).

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Jeoire-Prieuré : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la seconde manche des législatives à Saint-Jeoire-Prieuré comme partout ailleurs. Dotée de 890 logements pour 1 931 habitants, la densité de la ville est de 268 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 165 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 103 foyers fiscaux. Dans la commune, 20,6% des résidents sont des enfants, et 18,86% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 34,27% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 41,82% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 779,52 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En conclusion, Saint-Jeoire-Prieuré incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.