Résultat des législatives 2024 à Val-d'Arc (73220) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Que vont trancher les supporters de gauche à Val-d'Arc ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'attelage a glané 28,06% des voix à l'échelle nationale contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Val-d'Arc, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 18,52% des votes dans la commune. Une percée à compléter néanmoins avec les 25,75% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - 18 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à Val-d'Arc Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très analysé. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Val-d'Arc entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il est donc permis de penser, si les reports de voix sont favorables, que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Emilie Bonnivard (Les Républicains) en avance lors des dernières législatives à Val-d'Arc Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence scruté à la loupe pour le second tour de cette élection du Parlement 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le RN peut-il gagner cette fois à Val-d'Arc, dans ce scénario très différent de 2022 ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis en revanche à Val-d'Arc il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 24,49% au premier tour, contre 32,70% pour Emilie Bonnivard (Les Républicains). Le scénario se répétera au second tour, les bureaux de vote laissant également le binôme Les Républicains finir gagnant, avec 63,39%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,61%.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Val-d'Arc ? Grâce à 42,71% des bulletins de vote, Marie Dauchy (Rassemblement National) a pris la pôle position à Val-d'Arc, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du premier tour des élections législatives. Emilie Bonnivard (Les Républicains) et Daniel Ibanez (Nouveau Front populaire) suivaient avec 36,46% et 18,52% des électeurs à l'échelle municipale. La tête de la course était sensiblement différente en considérant tous les votants de la circonscription, puisque c'est Emilie Bonnivard qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 40,86% devant Marie Dauchy avec 35,98% et Daniel Ibanez avec 21,81%. Un résultat qui changera certainement la physionomie du second round dans la commune.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Val-d'Arc : quelle évolution ? Au cours des dernières années, les 2 036 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. À Val-d'Arc, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 a été de 33,08%, inférieur de 15 points à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 48,33% des inscrits sur les listes électorales de Val-d'Arc (73) avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 50,97% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - La grande inconnue de ces législatives 2024 à Val-d'Arc reste la participation L'un des critères cruciaux de ces élections législatives 2024 est incontestablement le niveau de participation. Dans la localité, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 66,92%. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,49% au premier tour et 44,64% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Val-d'Arc ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 338 personnes en âge de voter dans la localité, 72,67% étaient allées voter, contre une participation de 73,92% au premier tour, c'est-à-dire 989 personnes. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des foyers français cumulée avec les craintes dues au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine pourraient entre autres ramener les électeurs de Val-d'Arc (73220) dans les isoloirs.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Val-d'Arc Quel impact auront les habitants de Val-d'Arc sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,47%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 726 euros/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 642 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,10% et d'une population immigrée de 9,08% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Val-d'Arc mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,22% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.