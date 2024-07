Résultat des législatives 2024 à Val-Cenis (73480) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Val-Cenis, qui vont choisir les supporters de la gauche ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes au niveau de l'Hexagone en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Val-Cenis, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 15,96% des votes dans la commune. Une poussée à comparer néanmoins avec les 18,82% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Val-Cenis Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette législative 2024 localement, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Un palier de plus sera certainement dépassé ce dimanche soir.

20:29 - Emilie Bonnivard (Les Républicains) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Val-Cenis Le verdict de l'expérience de 2022 apparaît aussi comme un précédent à mettre en parallèle au moment du second tour qui se joue. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, Emilie Bonnivard l'emportait aussi au premier tour dans la commune de Val-Cenis, cumulant 56,18% des suffrages sur place. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Emilie Bonnivard (Les Républicains) finalement en tête localement, avec 75,54%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 24,46%.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Val-Cenis Emilie Bonnivard (Les Républicains) a raflé 57,84% des suffrages à Val-Cenis dimanche 30 juin, à l'occasion du premier round des législatives. En seconde place, Marie Dauchy (Rassemblement National) recevait 25,05%. Daniel Ibanez (Nouveau Front populaire) recueillait 15,96% des votants. C'est aussi Emilie Bonnivard qui achevait ce premier tour en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 40,86%, devant Marie Dauchy avec 35,98% et Daniel Ibanez avec 21,81%.

19:21 - Elections à Val-Cenis : quelles leçons tirer de l'abstention ? Au cours des dernières années, les 2 105 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Val-Cenis, le taux de participation au premier round des élections législatives 2024 a été de 76,36%, surpassant celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, le pourcentage de participation atteignait en effet 59,16% au niveau de Val-Cenis (73). La participation était de 52,85% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle représentait 20% à 12 h et 45% à 17 h.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Val-Cenis lors de la 2e étape des législatives ? Le niveau de participation constitue indéniablement l'un des facteurs principaux de ces législatives 2024. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Val-Cenis s'élevait à 23,64%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,56% au premier tour. Au deuxième tour, 43,55% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,24% dans la localité. L'abstention était de 20,42% au premier tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont de nature à pousser les citoyens de Val-Cenis à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Val-Cenis : enjeux locaux et perspectives électorales A la mi-journée des élections législatives, Val-Cenis foisonne de diversité et d'activités. Avec une population de 2 067 habitants répartis dans 4 761 logements, cette ville présente une densité de 14 hab par km². L'existence de 491 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (19,37%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 47,55% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 1,82%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 28 032 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. Val-Cenis incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.