Résultat des législatives à Angers - Election 2022 (49000) [PUBLIE]

12/06/22 22:34

Résultat des législatives 2022 à Angers

Le résultat des élections législatives 2022 à Angers est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Maine-et-Loire

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Maine-et-Loire

Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 44595 citoyens de la 1ère circonscription du Maine-et-Loire demeurant à Angers. Les électeurs des 19 autres communes appartenant à la 1ère circonscription du Maine-et-Loire voteront-ils comme ceux d'Angers ? Au niveau de la ville, François Gernigon a raflé 35% des suffrages. Arash Saeidi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Roch Brancour (Les Républicains) recueillent 34% et 11% des votes. Le taux de participation s'établit à 51% des électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 22 720 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Angers François Gernigon Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,90% 34,61% Arash Saeidi Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,87% 33,73% Gabriel de Chabot Rassemblement National 12,44% 7,63% Roch Brancour Les Républicains 10,23% 10,72% David Cayla Divers gauche 6,24% 6,76% Tristan Bovier-Lapierre Reconquête ! 3,70% 4,38% Sulyvan Benoit Ecologistes 1,39% 1,24% Marie Louise Dupas Divers extrême gauche 1,23% 0,94% Participation au scrutin Circonscription Angers Taux de participation 51,14% 50,95% Taux d'abstention 48,86% 49,05% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54% 1,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,43% Nombre de votants 45 009 22 720

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Maine-et-Loire

Lors du premier round des élections législatives, les habitants d'Angers enregistrés dans la 2ème circonscription du Maine-et-Loire ont penché pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Stella Dupont a raflé 36% des voix à l'échelle de la ville. Elle coiffe au poteau Caroline Bessat (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Anne-Sophie Lemenach (Rassemblement National) qui ramassent 34% et 9% des votes. Les citoyens des 19 autres communes composant cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux d'Angers ? L'abstention s'établit à 52% des électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription du Maine-et-Loire (11 521 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Angers Stella Dupont Ensemble ! (Majorité présidentielle) 39,73% 35,87% Caroline Bessat Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,27% 33,79% Anne-Sophie Lemenach Rassemblement National 12,29% 9,44% Inès Henno Union des Démocrates et des Indépendants 6,07% 7,04% Jean-Charles Baudoin Ecologistes 3,69% 4,10% Aurélie Grenier Reconquête ! 3,53% 4,28% Miguel Lys Divers 1,34% 1,28% Blandine Granier Divers 1,25% 1,26% Philippe Lebrun Divers extrême gauche 1,22% 1,22% Fabrice Le Sourd Droite souverainiste 1,16% 1,22% Simon Moulin Ecologistes 0,45% 0,49% Participation au scrutin Circonscription Angers Taux de participation 50,79% 48,33% Taux d'abstention 49,21% 51,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68% 1,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,56% Nombre de votants 47 748 10 776

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire

Au soir du premier round des législatives, les 13791 citoyens d'Angers inscrits dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce résultat ne concerne présentement que le vote d'Angers. Les électeurs de 17 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. L'abstention s'établit à 54% des citoyens habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de la 6ème circonscription du Maine-et-Loire, ce qui représente 7 393 non-votants. Tassadit Amghar a enregistré 42% des voix. Nicole Dubre Chirat (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Pie-Louis Lecluse (Rassemblement National) obtiennent dans l'ordre 27% et 10% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Angers Nicole Dubre Chirat Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,03% 26,90% Tassadit Amghar Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,78% 42,49% Pie-Louis Lecluse Rassemblement National 15,94% 9,89% Bernadette Humeau Divers centre 12,24% 9,43% Geneviève Gaillard Les Républicains 4,18% 3,43% Marie Durand Reconquête ! 2,94% 3,01% Bruno Ciofi Divers 2,44% 1,31% Lydie Crevenna Droite souverainiste 2,06% 1,75% Yann Le Diagon Divers extrême gauche 1,38% 1,78% Participation au scrutin Circonscription Angers Taux de participation 47,78% 46,39% Taux d'abstention 52,22% 53,61% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,54% 1,91% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99% 0,61% Nombre de votants 47 007 6 398

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire

À Angers, les 12441 habitants inscrits dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation parmi les habitants enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune pour la 7ème circonscription du Maine-et-Loire s'élève à 51%, ce qui représente 6 329 votants. Au niveau de l'agglomération, Guillaume Jouanneau a effectivement accumulé 44% des suffrages. Philippe Bolo (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Aurore Lahondès (Rassemblement National) le suivent avec dans l'ordre 36% et 9% des voix. Attention, le résultat de la législative dans cette circonscription peut toujours basculer si les électeurs des 27 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux d'Angers.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Angers Philippe Bolo Ensemble ! (Majorité présidentielle) 40,81% 35,77% Guillaume Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,32% 43,60% Aurore Lahondès Rassemblement National 15,09% 8,80% Barbara Mazières Reconquête ! 4,13% 3,45% Abderrazak Guerbaa Ecologistes 3,44% 3,77% Stéphane Trottier Divers droite 2,44% 1,08% Régis Crespin Droite souverainiste 2,19% 1,80% Céline L'Huillier Divers extrême gauche 1,58% 1,74% Participation au scrutin Circonscription Angers Taux de participation 49,69% 50,87% Taux d'abstention 50,31% 49,13% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08% 1,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73% 0,43% Nombre de votants 41 182 6 329

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Angers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Quel résultat aux législatives d'Angers pour la coalition LFI-PS-EELV ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était jouée à Angers. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 8,32% et 2,34% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement obtenir 37,87% à Angers pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Angers ? A l'issue de la dernière élection présidentielle, à Angers, Emmanuel Macron finissait à la meilleure place avec 33,38% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 27,21%. Suivaient Marine Le Pen, troisième à 11,5% et Yannick Jadot à 8,32%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des ultimes semaines infléchiront peut-être la situation et donc le résultat des législatives à Angers dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%. 14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Angers Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Angers, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs d'Angers (49000). Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 69,77% des électeurs de la ville. La participation était de 72,01% au premier tour, ce qui représentait 66 622 personnes. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Angers ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, le taux de participation avait représenté 50,92% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Angers. La participation était de 41,53% pour le deuxième round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Quelques données clés pour les législatives à Angers Les résultats des élections législatives 2022 à Angers seront publiés assez tardivement ce dimanche de consultation, les derniers bureaux de vote mettant fin aux opérations à 19 heures à l'issue du 1er de scrutin. Et ces résultats seront hétérogènes : la ville recouvre en effet 4 circonscriptions où se confrontent 36 candidats au total. Il conviendra donc de bien distinguer ce soir les résultats de chaque circonscription de ceux de la ville qui seront communiqués à titre indicatif.

Législatives 2022 à Angers : les enjeux

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 33.38% des voix au premier tour à Angers, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du Parti de gauche et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 27.21% et 11.50% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants d'Angers avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 76.50% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 23.50% des voix. Le président des Français aura-t-il la possibilité d'acquérir une majorité de l'Assemblée au regard des votes qu'il a rassemblés dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Angers (Maine-et-Loire) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022.