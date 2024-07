Résultat des législatives 2024 à Avrillé : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Avrillé aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Les données démographiques et socio-économiques d'Avrillé révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 11,14% de 75 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2505,71 euros par mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 6 327 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,92%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,95%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,17%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Avrillé, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.