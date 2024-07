Résultat des législatives 2024 aux Ponts-de-Cé : les premiers chiffres du 2e tour

Ce dimanche, lors des élections législatives aux Ponts-de-Cé, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, le taux d'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 28,76%. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 9 639 personnes en âge de voter dans la ville, 22,56% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 24,62% au second tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,76% au premier tour. Au second tour, 48,9% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Les habitants des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives aux Ponts-de-Cé ?

17:29 - Les défis socio-économiques des Ponts-de-Cé et leurs implications électorales

Au cœur de la campagne électorale législative, Les Ponts-de-Cé se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 12 725 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 893 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 536 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (19,56%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les 281 résidents étrangers, représentant 2,23% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,17%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2280,71 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour finir, Les Ponts-de-Cé incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.