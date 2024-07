Résultat des législatives 2024 à Cantenay-Épinard (49460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire va-t-il tirer parti du score de la Nupes à Cantenay-Épinard ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce second tour. Premier indicateur : l'ensemble a obtenu plus de 28% des voix au niveau de l'Hexagone dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La somme de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Cantenay-Épinard, le binôme Front populaire a pour sa part glané 30,12% des votes dans la commune. Une évolution en comparaison des 29,67% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche dépassera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 43,32% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres aux dernières législatives à Cantenay-Épinard L'écart entre les scores du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Si à l'échelle nationale, les instituts de sondage chiffrent une élection de 210 à 250 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale, soit près de 160 de plus aux législatives 2024 par rapport aux législatives précédentes, il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a en fait grappillé que 6 points de plus entre le premier tour des législatives 2022 et celui du 30 juin dernier sur place. L'explosion du RN devrait donc être plus limitée localement.

20:29 - Quel résultat final à Cantenay-Épinard pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Le résultat du scrutin législatif de 2022 est aussi un enseignement clé au moment de ce second tour du 7 juillet. Lors des dernières législatives, Philippe Bolo l'emportait aussi au premier tour dans la commune de Cantenay-Épinard, grappillant 42,16% des voix sur place. Au second tour,c'est encore Philippe Bolo qui cumulera le plus de suffrages, avec 56,68% sur la seule circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,32%.

20:05 - Philippe Bolo (Ensemble ! - Majorité présidentielle) en tête lors des législatives 2024 à Cantenay-Épinard Philippe Bolo (Ensemble !) a collecté 37,25% des suffrages à Cantenay-Épinard dimanche 30 juin, à l'occasion du premier tour de la législative. Guillaume Jouanneau (Union de la gauche) et Clémence Lascaud (Rassemblement National) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 30,12% et 21,94% des électeurs. Philippe Bolo était aussi en tête dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 33,86%, devant Guillaume Jouanneau avec 29,07% et Clémence Lascaud avec 27,38%.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport aux élections européennes à Cantenay-Épinard ? L'étude des scrutins électoraux antérieurs permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Les chiffres montrent un taux d'abstention de 23,53% au premier tour des législatives 2024 à Cantenay-Épinard, inférieur de 19 points à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 945 inscrits sur les listes électorales à Cantenay-Épinard, 42,72% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 46,02% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Cantenay-Épinard, les chiffres de l'abstention à l'occasion du 2e tour seront un élément fort La participation est sans aucun doute l'une des clés du scrutin législatif 2024. Le taux de participation à Cantenay-Épinard était de 76,47% pour le premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 82,56% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 81,66% au deuxième tour, ce qui représentait 1 541 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,44% au premier tour. Au deuxième tour, 51,06% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Cantenay-Épinard ? La question des retraites et l'insécurité sont en mesure de pousser les électeurs de Cantenay-Épinard à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Cantenay-Épinard : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la seconde étape des élections législatives à Cantenay-Épinard comme dans toute la France. Avec ses 2 380 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 170 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 745 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,98% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,94% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, 43,62% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 328,39 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Cantenay-Épinard contribue à façonner l'avenir de l'Hexagone.