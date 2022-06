Résultat de la législative à Annay : 2e tour en direct

17:23 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Annay ?

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faudra bien entendu prendre en compte les caractéristiques locales, comme à Annay. Pour le premier tour, le 12 juin dernier, les habitants d'Annay ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a bénéficié de 46,05% des bulletins de vote. Elle a précédé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui obtiennent 23,62% et 15,66% des suffrages.