Résultat des législatives à Antony - Election 2022 (92160) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Antony

Le résultat des élections législatives 2022 à Antony est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 13ème circonscription des Hauts-de-Seine

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative à Antony. Au sein de la 13ème circonscription des Hauts-de-Seine, les 42169 habitants d'Antony ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Les citoyens des 3 autres communes appartenant à cette circonscription voteront-ils comme ceux d'Antony ? Maud Bregeon a engrangé 34% des voix dans la ville. Brice Gaillard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Philippe Laurent (Union des Démocrates et des Indépendants) captent respectivement 28% et 17% des voix. La participation représente 57% des électeurs habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune au niveau de la 13ème circonscription des Hauts-de-Seine (soit 24 048 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Antony Maud Bregeon Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,84% 33,60% Brice Gaillard Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,91% 27,74% Philippe Laurent Union des Démocrates et des Indépendants 16,49% 16,55% Patrick Yvars Rassemblement National 5,85% 6,14% Thibault Simonin Reconquête ! 5,18% 4,98% Numa Isnard Les Républicains 4,88% 4,45% Julien Gautrelet Parti radical de gauche 3,92% 3,94% David Benoist Ecologistes 1,72% 1,50% Agathe Martin Divers extrême gauche 0,61% 0,58% Farid Nassimi Divers 0,44% 0,37% Alexis Toyane Divers 0,15% 0,16% Participation au scrutin Circonscription Antony Taux de participation 56,70% 57,03% Taux d'abstention 43,30% 42,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 2,13% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,08% 0,00% Nombre de votants 51 058 24 048

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Antony sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:46 - Quel résultat pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Antony ? Les votants d'Antony avaient donné 24,3% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la 1re manche de l'élection présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 6,92% et 1,68% au 1er tour de la présidentielle. Soit un total estimé à 32,9% pour la coalition de gauche. 16:30 - À Antony, des sondages tout aussi justes qu'en France ? À Antony, Emmanuel Macron accostait en pôle position de la dernière élection avec 37,29% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,3%. Suivaient, avec 8,71%, Marine Le Pen et enfin, à 8,55%, Valérie Pécresse. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront sans doute infléchir ce paysage et donc le résultat des législatives à Antony, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. 14:30 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives à Antony ? La participation sera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Antony. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,12% des électeurs de la commune, contre une abstention de 19,8% au premier tour. La situation géopolitique actuelle serait de nature à priver les urnes de leurs électeurs à Antony (92160). 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Antony ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections précédentes. En 2017, au moment des élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 58,56% au premier tour des électeurs d'Antony, à comparer avec un taux de participation de 50,62% pour le round numéro deux. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Antony dispose d'une exception pour voter jusqu'à 20 heures 11 candidats ont voulu se faire élire dans la circonscription d'Antony ce dimanche, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un niveau de prétendants au niveau des autres circonscriptions (10 candidatures en moyenne). Les 41966 habitants de la métropole auront jusqu'à 20 heures pour rejoindre les 44 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de ce 1er tour de piste.

Législatives 2022 à Antony : les enjeux