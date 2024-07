Résultat des législatives 2024 à Massy : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Massy ? Le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Massy était de 66,41%. Au second tour de l'élection présidentielle, 69,37% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 75,33% au premier tour, c'est-à-dire 22 139 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,57% au premier tour et 49,55% au deuxième tour. Le rejet de la politique en place est notamment en mesure de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Massy.

17:29 - Massy : enjeux locaux et perspectives électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Massy mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,31% et une densité de population de 5128 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 36,17%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 16,59% et d'une population immigrée de 22,63% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (47,12%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Massy, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.