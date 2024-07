Résultat des législatives 2024 à Bourg-la-Reine : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Bourg-la-Reine : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la ville de Bourg-la-Reine, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des législatives. Avec une densité de population de 10886 hab par km² et 48,65% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,73% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de politiques sur le travail. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 51,6%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population immigrée de 17,75% et d'une population étrangère de 11,73% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 9,43% à Bourg-la-Reine, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.