Résultat des législatives 2024 à Sceaux : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Sceaux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Comment les habitants de Sceaux peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Dans l'agglomération, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 24,23% ont 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage important de cadres, atteignant 49,57%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,12% et d'une population immigrée de 14,66% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 11,29% à Sceaux, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'instruction et au logement étudiant.