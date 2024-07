Résultat des législatives 2024 à Châtenay-Malabry : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Châtenay-Malabry

Dans la ville de Châtenay-Malabry, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. Avec 38% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,98%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 33,75%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 18,38% et d'une population étrangère de 11,64% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 8,51% à Châtenay-Malabry, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.