Résultat des législatives à Anzin-Saint-Aubin - Election 2022 (62223) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Résultat des législatives 2022 à Anzin-Saint-Aubin

Le résultat des élections législatives 2022 à Anzin-Saint-Aubin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Pas-de-Calais

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Pas-de-Calais

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Anzin-Saint-Aubin. La candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 2384 citoyens inscrits dans la 2ème circonscription du Pas-de-Calais et habitant à Anzin-Saint-Aubin. Au sein de la commune, Jacqueline Maquet a raflé 38% des votes. Elle coiffe au poteau Morgane Rengard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alban Heusèle (Rassemblement National) qui décrochent respectivement 18% et 18% des suffrages. Ces données ne représentent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription : 41 autres communes contribuent effectivement au résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Pas-de-Calais. L'abstention parmi les électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 41%, ce qui représente 971 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Anzin-Saint-Aubin Jacqueline Maquet Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 38,24% Morgane Rengard Nouvelle union populaire écologique et sociale - 18,14% Alban Heusèle Rassemblement National - 17,63% Emmanuelle Lapouille Les Républicains - 12,55% Isabelle Georget Reconquête ! - 4,93% Bruno Ladsous Ecologistes - 2,47% Nathalie Zayonnet Ecologistes - 1,96% Pauline Nayet Divers gauche - 1,52% Véronique Loir Droite souverainiste - 0,94% Philippe La Grange Parti radical de gauche - 0,65% Béatrice Bouffart Divers extrême gauche - 0,58% Arnaud Kosbur Divers - 0,22% Sébastien Peugnet Divers - 0,15% Participation au scrutin Circonscription Anzin-Saint-Aubin Taux de participation - 59,27% Taux d'abstention - 40,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 1,27% Nombre de votants - 1 413

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Anzin-Saint-Aubin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:49 - Quel résultat à Anzin-Saint-Aubin pour le bloc LFI-PS-EELV ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 12,54% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Anzin-Saint-Aubin le dimanche 10 avril dernier. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,48% et 1,65% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total estimé à 20,67% pour la coalition LFI-PS-EELV. 16:30 - À Anzin-Saint-Aubin, des sondages aussi parlants qu'en France ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Anzin-Saint-Aubin, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 38,97% des suffrages. A la suite, se hissait Marine Le Pen à 19,33%, puis Jean-Luc Mélenchon à 12,54% et Éric Zemmour à 7,61%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront sans doute modifier ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité. Or la majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives 2022 à Anzin-Saint-Aubin Le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs importants du scrutin législatif à Anzin-Saint-Aubin. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur l'économie mondiale pourraient en effet dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Anzin-Saint-Aubin (62223). En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 15,61% des électeurs inscrits dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 17,2% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Quel était le score de la participation à Anzin-Saint-Aubin en 2017 ? Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette commune lors des consultations démocratiques passées ? Pendant les dernières législatives, le pourcentage de participation avait atteint 56,28% au premier tour dans la commune à Anzin-Saint-Aubin, contre un taux de participation de 49,85% pour le dernier round. La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les législatives se terminent à 18 heures à Anzin-Saint-Aubin Pour ces élections législatives de 2022 à Anzin-Saint-Aubin, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 2390 électeurs à 18 heures, pour commencer à compter les votes. Ce sont 13 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit légèrement plus que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Législatives 2022 à Anzin-Saint-Aubin : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 39,0% des suffrages au premier tour à Anzin-Saint-Aubin, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le président du parti La France Insoumise avaient obtenu 19,3% et 12,5% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants d'Anzin-Saint-Aubin avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 67,8% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 32,2% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette ville pour acquérir la majorité à l'Assemblée nationale ? Comme partout en France, les citoyens d'Anzin-Saint-Aubin (Pas-de-Calais) seront incités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.