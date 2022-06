Résultat de la législative à Arcueil : en direct

17:16 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Arcueil ?

À Arcueil, Jean-Luc Mélenchon terminait en tête de la dernière élection avec 41,62% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 24,03%, puis, avec 10,25%, Marine Le Pen et enfin, à 6,08%, Yannick Jadot. Au niveau national, c'est un score de près de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des dernières heures modifieront sans doute la donne à Arcueil. Et pour rappel, la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%.