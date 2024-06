Résultat des législatives à Villejuif : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Une fourchette de 49% à 58% pour le Front populaire à Villejuif L'autre source de doute qui entoure ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 15,62% à Villejuif. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 30,15% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,05% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,31% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme tournant autour des 58% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Villejuif, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 49,11% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre par les instituts de sondage ?

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Villejuif avant les législatives Difficile de trouver une ligne claire dans cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais quelques grandes directions se distinguent… Les sondages d'intentions de vote prévoient un RN entre 30 et 35% des votes dans le pays ce dimanche 30 juin, soit quinze points de plus que son score des législatives 2022. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit l'approcher de 23% à Villejuif, soit 15 points de plus également que son score de 2022 au niveau local. Mais Villejuif n'est pas la France et on note que le mouvement n'a gagné ici que 1 point de plus entre les européennes de 2019 et celles de 2024 par exemple. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:31 - Villejuif pas vraiment en phase avec la France lors des élections de juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes, même si le séisme n'a pas touché toutes les communes. Le podium des récentes élections européennes à Villejuif, en effet, plaçait dans cet ordre la liste de Manon Aubry avec 30,15% des votes, suivie de la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,62% et Jordan Bardella avec 13,97%.

14:32 - 42,82% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle à Villejuif Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Il faut retenir que le RN avait affiché au premier tour un meilleur chiffre aux législatives à Villejuif que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait accumulé 10,15% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 42,82%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 23,63% et Marine Le Pen avec 10,15%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 23,67% contre 76,33%).

12:32 - Les données des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Villejuif ? La fraction d'électeurs de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections des députés. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Villejuif il y a deux ans, lors des législatives, avec 8,75% au premier tour, contre 49,11% pour Sophie Taillé-Polian (Nupes), Villejuif votant pour la 11ème circonscription du Val-de-Marne. Sur la commune de Villejuif, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera choisie au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

11:02 - Élections à Villejuif : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Villejuif peut-elle peser sur le résultat des législatives ? Avec 48,9% de population active et une densité de population de 10610 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 14,97% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux directives sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2590,8 €/mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 13 705 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 26,03% et d'une population étrangère de 18,67% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 9,35% à Villejuif, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Election à Villejuif : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des dernières consultations politiques. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 53,4% dans la commune de Villejuif, à comparer avec une abstention de 55,47% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,72% au premier tour. Au deuxième tour, 57,29% des citoyens ne se sont pas déplacés. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des législatives.