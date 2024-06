Résultat des législatives à Cachan : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un résultat aux législatives entre 46% et 55% à Cachan pour la nouvelle union de la gauche ? Une autre question qui accompagne ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Cachan, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 46,85% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme très proche de la majorité par les sondeurs ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 21,47% à Cachan. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 22,81% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 10,56% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,43% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme de 55% cette fois.

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des législatives à Cachan ? Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de résultats. Mais des pistes apparaissent… Si dans l'Hexagone, les sondeurs prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à environ 15 points aux législative 2024 par rapport à son score des dernières législatives (ce qui amènerait théoriquement le parti de Jordan Bardella à 22% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le parti n'a pris que 2 points de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.

15:31 - Jordan Bardella battu à Cachan lors des élections de juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent, même si toutes les villes ne sont pas concernées au même niveau. Grand favori des sondages, Jordan Bardella a été largement battu en effet aux européennes sur place. La tête de liste RN est arrivé loin derrière, avec 11,47%, en retrait par rapport à Manon Aubry avec 22,81% et Raphaël Glucksmann avec 21,47%.

14:32 - 38,78% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle à Cachan C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 38,78% et Emmanuel Macron avec 28,09% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection présidentielle à Cachan. Celle qui a atteint deux fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 8,42% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 81,03% devant Marine Le Pen (18,97%).

12:32 - Les données des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Cachan ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un élément précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche à Cachan il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 7,64% au premier tour, contre 46,85% pour Sophie Taillé-Polian (LFI-PS-PC-EELV), Cachan votant pour la 11ème circonscription du Val-de-Marne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 40,07% contre 59,93% pour les vainqueurs. Sophie Taillé-Polian conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Cachan : un regard sur la démographie locale Quel impact auront les électeurs de Cachan sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 11106 habitants/km² et 48,07% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 14,01% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 35,7%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 22,17% et d'une population étrangère de 14,56% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 13,13% à Cachan, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Cachan ? Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des scrutins électoraux passés ? Lors des élections européennes du mois de juin 2024, sur les 17 500 inscrits sur les listes électorales à Cachan, 54,79% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 52,19% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,11% au premier tour et seulement 50,4% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Cachan ? Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour.