Résultat des législatives à Gentilly : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Les orphelins de la Nupes font envie La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, avance dans le brouillard. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Gentilly, la Nupes avait en effet réuni 54,48% des votes au total sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les sondages ? La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 17,96% à Gentilly pour le tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 29,49% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,97% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,65% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total de 59% cette fois.

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Gentilly Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on trouve une progression de 2 points à Gentilly. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les intentions de vote offrant plutôt à la formation une explosion de près de 15 points en comparaison de la dernière élection législative. De quoi prédire plus de 20% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Un cas particulier pour Gentilly lors des européennes 2024 Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier, même s'il y a des exceptions... Grand favori des sondages, Jordan Bardella s'est trouvé loin de son score national en effet aux élections européennes localement. La tête de liste RN s'est classé troisième, avec 12,88%, en retrait par rapport à Manon Aubry avec 29,49% et Raphaël Glucksmann avec 17,96%.

14:32 - 44,34% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à Gentilly Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Avec 9,42%, c'est un résultat décevant qu'avait fait Marine Le Pen à Gentilly au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 44,34% et 21,9% des voix. Le deuxième round ne sera pas non plus victorieux pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron finissant à 77,77% contre 22,23% pour Le Pen.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Gentilly ? Les législatives 2022 à Gentilly ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 9,35% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Nupes rassembleront 54,48% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux candidats rivaux portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale (68,90% contre 31,10% pour le RN). Les vainqueurs de l'élection dans la ville étaient donc cette fois Mathilde Panot (NUP) dans la 10e circonscription avec 70,57% et Sophie Taillé-Polian (NUP) dans la 11e circonscription avec 66,95%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Gentilly aux élections législatives Quelle influence la population de Gentilly exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 18,26% des résidents sont des enfants, et 16,54% ont 60 ans et plus. Le pourcentage important de cadres, représentant 28,55%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 24,86% et d'une population étrangère de 19,73% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,15% à Gentilly, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Gentilly : la mobilisation des citoyens aux législatives Le taux de participation constituera incontestablement un critère important du scrutin législatif 2024 à Gentilly. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,13% au premier tour. Au deuxième tour, 52,53% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Gentilly cette année ? En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, plus qu'en 2017. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 31,97% dans la ville, contre un taux d'abstention de 23,87% au premier tour.