Résultat de la législative à Argentan : en direct

17:12 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Argentan ?

Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote lors de la dernière présidentielle à Argentan avec 29,91% des votes, au premier round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 25,88%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,19% et Éric Zemmour à 5,32%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront probablement bouleverser ce tableau à Argentan ce dimanche. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%.