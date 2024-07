Résultat des législatives 2024 à Flers : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau de participation est indéniablement un critère décisif du scrutin législatif 2024. L'abstention s'élevait à 40,45% à Flers lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,99% au premier tour. Au second tour, 61,08% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 33,32% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 33,53% au deuxième tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient entre autres faire augmenter la participation à Flers (61100).

17:29 - Élections législatives à Flers : impact de la démographie et de l'économie locale

Comment les électeurs de Flers peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 19,6%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 389 euros par an, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,03% et d'une population étrangère de 8,03% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Flers mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 42,14% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.