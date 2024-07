Résultat des législatives 2024 à Putanges-le-Lac (61210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Putanges-le-Lac, qui va prendre avantage du score de la gauche ? Avec plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale pour le 1er round des élections dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de gauche il y a deux ans. Une performance qui pourrait lui permettre de concurrencer le RN ce soir. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 23,65% des voix à Putanges-le-Lac. Un chiffre en baisse en comparaison des 24,16% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Putanges-le-Lac ? Le résultat en faveur du RN sera scruté à la loupe pour cette élection législative, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le RN est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi anticiper une nouvelle progression à Putanges-le-Lac ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, rien qu'entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Putanges-le-Lac Analyser la situation en 2022 au même stade apparaît aussi comme une évidence au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Même si le procédé ne peut prédire de manière fiable le résultat… Le premier tour des législatives à l'époque à Putanges-le-Lac offrait en revanche 32,82% pour Jérôme Nury des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 24,16% des voix. Au deuxième round,c'est encore Jérôme Nury qui va remporter le plus de voix, avec 71,05% sur l'unique circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Rassemblement National à 28,95%.

20:05 - Jérôme Nury (Divers droite) en pôle position lors des législatives 2024 à Putanges-le-Lac Grâce à 43,38% des suffrages, Jérôme Nury (Divers droite) a pris les devants à Putanges-le-Lac, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er tour des élections législatives. Ludmila Petchenina (Rassemblement National) et Lori Helloco (Front populaire) suivaient avec 30,87% et 23,65% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Jérôme Nury qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 43,67%, devant Ludmila Petchenina avec 32,41% et Lori Helloco avec 21,07%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Putanges-le-Lac aux dernières élections Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des scrutins électoraux précédents ? À Putanges-le-Lac, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 s'élevait à 31,27%, plus bas que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 44,51% des inscrits sur les listes électorales de Putanges-le-Lac avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 41,78% lors du scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Putanges-le-Lac, le score de l'abstention à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 sera un élément important À Putanges-le-Lac, le taux d'abstention constitue indéniablement un facteur clé de ces législatives. Le pourcentage de votants à Putanges-le-Lac pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 68,73%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 613 personnes en âge de voter au sein de la commune, 71,85% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 72,49% au deuxième tour, ce qui représentait 1 170 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,76% au premier tour et 44,46% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Putanges-le-Lac ?

17:29 - Le poids démographique et économique de Putanges-le-Lac aux législatives À Putanges-le-Lac, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec 29% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,54%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de ménages propriétaires (74,04%) met en exergue le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (63,32%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 788 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,0%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,85%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 17,62%, comme à Putanges-le-Lac, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.