Résultat des législatives 2024 à Écouché-les-Vallées (61150) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Écouché-les-Vallées, qui vont adopter les électeurs de la gauche ? Avec plus de 28% des bulletins au niveau du pays lors du 1er round des élections dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait lui permettre de contester la domination du RN au second tour. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Écouché-les-Vallées, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 20% des votes dans la localité. Ce qui correspond à une hausse de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Les performances du Rassemblement national aux dernières législatives à Écouché-les-Vallées Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. La progression du RN est déjà puissante à Écouché-les-Vallées entre le score du mouvement nationaliste en 2022 (17,2%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (32,4%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les instituts de sondages donnant au RN une progression d'environ 130 à 160 sièges par rapport aux législatives 2022 (89 sièges). Assez pour acter une installation solide du parti dans la localité, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Écouché-les-Vallées ? Cette hiérarchie établie au premier tour est évidemment à mettre en face de ce qui s'est passé en 2022. Avec 34,98% à Écouché-les-Vallées, le binôme Les Républicains avait en revanche été placé en tête par les votants de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription de l'Orne. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Les Républicains (68,87% contre 31,13% pour Rassemblement National). Jérôme Nury conservait donc son avance sur place.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin il y a une semaine à Écouché-les-Vallées ? Avec 44,96% des voix, Jérôme Nury (Divers droite) a pris les devants à Écouché-les-Vallées, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er tour de l'élection législative. Ludmila Petchenina (Rassemblement National) décrochait 32,4%. Ensuite, Lori Helloco (Union de la gauche) recueillait 20% des électeurs. C'est aussi Jérôme Nury qui terminait en pôle position dans la 3ème circonscription de l'Orne dans son ensemble, avec cette fois 43,67%, devant Ludmila Petchenina avec 32,41% et Lori Helloco avec 21,07%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux de participation à Écouché-les-Vallées ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut également observer les résultats des précédentes élections. En comparaison des élections européennes de 2024, l'abstention au premier tour des législatives 2024 à Écouché-les-Vallées a baissé de 13 points, atteignant 27,56%. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 705 personnes en âge de voter à Écouché-les-Vallées, 40,82% avaient en effet déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 38,57% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - 72,44% de participation lors du premier round des élections législatives 2024 à Écouché-les-Vallées L'abstention constitue indiscutablement l'une des clés de ces législatives. Les résidents d'Écouché-les-Vallées ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 72,44%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 76,35% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 78,97% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 356 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,61% au premier tour. Au deuxième tour, 48,11% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Écouché-les-Vallées ? L'inflation dans le pays pourrait en effet faire augmenter le pourcentage de participation à Écouché-les-Vallées.

17:29 - Démographie et politique à Écouché-les-Vallées, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e round des élections législatives à Écouché-les-Vallées comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 197 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 133 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 345 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (73,74%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 44,26% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 10,4%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 927 euros par an. Écouché-les-Vallées incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.